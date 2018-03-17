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السبت، 17 مارس 2018 09:44 ص
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لأول مرة.. الرئيس الصينى شى جين بينج يؤدى اليمين الدستورية ‏

السبت، 17 مارس 2018 08:42 ص
لأول مرة.. الرئيس الصينى شى جين بينج يؤدى اليمين الدستورية ‏ الرئيس الصينى شى جين بينج





بكين (أ ش أ)
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أدى الرئيس الصينى شى جين بينج اليمين الدستورية فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين، اليوم السبت، وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن هذه تعد المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس صينى اليمين الدستورية عند توليه مهام ‏منصبه. ‏

وكان البرلمان الصينى قد انتخب بالإجماع الرئيس شى جين بينج رئيسا للصين لولاية جديدة من 5 سنوات ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للصين. ‏

 


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