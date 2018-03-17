لأول مرة.. الرئيس الصينى شى جين بينج يؤدى اليمين الدستورية ‏







بكين (أ ش أ)

أدى الرئيس الصينى شى جين بينج اليمين الدستورية فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين، اليوم السبت، وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن هذه تعد المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس صينى اليمين الدستورية عند توليه مهام ‏منصبه. ‏

وكان البرلمان الصينى قد انتخب بالإجماع الرئيس شى جين بينج رئيسا للصين لولاية جديدة من 5 سنوات ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للصين. ‏