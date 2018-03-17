لأول مرة.. الرئيس الصينى شى جين بينج يؤدى اليمين الدستورية السبت، 17 مارس 2018 08:42 ص
الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق
أدى الرئيس الصينى شى جين بينج اليمين الدستورية فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين، اليوم السبت، وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن هذه تعد المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس صينى اليمين الدستورية عند توليه مهام منصبه.
وكان البرلمان الصينى قد انتخب بالإجماع الرئيس شى جين بينج رئيسا للصين لولاية جديدة من 5 سنوات ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للصين.
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة