video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كمبوديا تبدأ مناوراتعسكرية مع الصين فى ظل فتور علاقتها بواشنطن

السبت، 17 مارس 2018 09:16 ص
كمبوديا تبدأ مناوراتعسكرية مع الصين فى ظل فتور علاقتها بواشنطن جيش كمبوديا -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

بدأت الصين وكمبوديا، اليوم السبت، تدريبات عسكرية تركز على مكافحة الإرهاب وعمليات الإنقاذ مما يسلط الضوء على العلاقات القوية بين البلدين وسط فتور فى العلاقات بين كمبوديا والولايات المتحدة.

وافتتح الميجر جنرال تشانج جيان قائد القيادة الجنوبية فى جيش التحرير الشعبى الصينى وبول سارويون قائد الجيش الكمبودى مناورة (دراجون جولد 2018) غربى العاصمة الكمبودية فنومبينه.

وقال بول سارويون إن هذه التدريبات التى تضم 280 جنديا كمبوديا و216 جنديا صينيا تهدف إلى إحياء ذكرى مرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز "العلاقة التقليدية والثقة سياسيا بين البلدين"، والصين هى أكبر مستثمر أجنبى فى كمبوديا وتضخ مليارات الدولارات فى مشروعات البنية الأساسية فيها.

وأجرت الصين أول مناورة بحرية مشتركة مع كمبوديا عام 2016 وعلقت فنومبينه التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة لأجل غير مسمى بعد ذلك بعام قائلة إنها مشغولة جدا بإجراء الانتخابات.

وتأتى هذه التدريبات قبل انتخابات عامة تشهدها كمبوديا فى يوليو ومن المتوقع على ما يبدو أن يفوز فيها رئيس الوزراء هون سين بسهولة وبدعم من الصين بعد أن حلت المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطنى لكمبوديا، وهو حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد، فى نوفمبر بناء على طلب الحكومة.

ودفع حظر المعارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجهات أخرى إلى إدانة حملة قمع يشنها حزب الشعب الكمبودى الحاكم بزعامة هون سين على المنتقدين بما فى ذلك نواب المعارضة وبعض وسائل الإعلام المستقلة.

ويتهم هون سين الولايات المتحدة بدعم حزب الإنقاذ الوطنى لكمبوديا بهدف الإطاحة بحكومته.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء كمبوديا يرفض دعوة المعارضة للحوار

رئيس وزراء كمبوديا يتهم أمريكا بالكذب بشأن تقليص المعونات

رئيس وزراء كمبوديا: من حرقوا صورتى فى أستراليا "كلاب"

واشنطن تقطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن كمبوديا

محكمة فى كمبوديا تأمر بمصادرة مقر حزب الإنقاذ المعارض

اخبار عالميه

كمبوديا

الصين

مناورات عسكريه

امريكا




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة