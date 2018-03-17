كلية الآداب بجامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "بأيدينا نوعيها" غدا







بنى سويف :هانى فتحى

تنظم كلية الآداب جامعة بنى سويف، غدًا الأحد، مؤتمرا تحت عنوان بأيدينا نوعيها بقاعة إيهاب إسماعيل داخل حرم الجامعة، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب.