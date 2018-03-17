كلية الآداب بجامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "بأيدينا نوعيها" غدا

كلية الآداب بجامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "بأيدينا نوعيها" غداالسبت، 17 مارس 2018 11:29 ص
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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تنظم كلية الآداب جامعة بنى سويف، غدًا الأحد، مؤتمرا تحت عنوان بأيدينا نوعيها بقاعة إيهاب إسماعيل داخل حرم الجامعة، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب.
وأكد الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بجامعة بنى سويف، لـ"اليوم السابع"، على أن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع سكرتارية المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر تشمل دور المرأة فى تنمية المجتمع الإنسانى، ومناقشة حقوق المرأة وفق الأنظمة والمنظمات العالمية، ودور التوزيعات الجغرافية على ثقافة المرأة .
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