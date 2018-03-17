كشف لغز العثور على جثة طالبة فى ترعة بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية ، من كشف لغز العثور على جثة طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي داخل مياه ترعة البحر الصغير بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة ، بعد أن تبين قيام حبيبها بقتلها.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من من أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بالعثور على جثة ملفوفة داخل بطانية داخل مياه ترعة البحر الصغير.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد السادات رئيس مباحث المنزلة ، الى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة ، ونقلها الى المستشفي وتم التعرف عليها لفتاة بالصف الثاني الثانوي الصناعي تدعي شيماء ال ش 18 سنة ومقيمة بميت سلسيل

وعلى الفور العميد أمر احمد شوقي رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد السيد خشبة رئيس الفرع ، لكشف أسباب الحادث ، وتوصلت التحريات إلى ان الفتاة كانت على علاقة مع احد الشباب ، ويعمل سائق توك توك ويدعي حسام ا 20 سنة ، ونشب بينهما خلاف لقيام المجني عليها بتركه ، فقام يوم الحادث بجلب سلاح ابيض سكين وقام بطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة ، وقام بوضعها ببطانية وإلقائها بأحد الترع للتخلص من الجثة ، وتم القاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات