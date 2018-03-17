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السبت، 17 مارس 2018 07:22 ص
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كاميرات لمراقبة حركة السيارات فى محيط أعمال إنشاء محطة مترو المهندسين

السبت، 17 مارس 2018 06:00 ص
كاميرات لمراقبة حركة السيارات فى محيط أعمال إنشاء محطة مترو المهندسين كاميرات مراقبة





كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين، لملاحظة حركة السيارات مع تعزيز انتشار الخدمات المرورية للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة بناء على توجيهات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

 

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس، مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.


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