قفص الاتهام ينتظر عاطلين احترفا سرقة أغطية البالوعات بروض الفرج







كتب كريم صبحى

قررت نيابة روض القرج إحالة عاطلين للمحاكمة بعد القبض عليهما متلبسين بسرقة أغطية البالوعات.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث روض الفرج، الأوضاع الأمنية بشارع طلعت، حيث اشتبهوا فى شخصين وبفحصهما تبين أنهما "صابر.خ. ص" 20 سنة، عاطل، و"محمد.ح.إ" 16 سنة، عاطل، وبحوزتهما 4 غطاء بالوعة.

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترف المتهمين بسرقتها من داخل مدرسة بالمنطقة، بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء عامل بالمدرسة، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة؛ وبتطوير مناقشة العاطلين أقرا بسرقة 19 غطاء بالوعة من مستشفى بالمنطقة، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث غطاء بالوعة لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة، والذى أقر بتكسير باقى الاغطية المستولى والتصرف فيها بالبيع، فتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.