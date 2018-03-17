قتلى ومصابين فى انفجار سيارة بكابول

قتلى ومصابين فى انفجار سيارة بكابولالسبت، 17 مارس 2018 07:58 ص
جانب من العنف فى كابول _صورة أرشيفية
أ.ف.ب
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سيارة مفخخة انفجرت فى العاصمة الأفغانية كابول أدت إلى سقوط قتلى ومصابين .
من ناحية أخرى، أعلن مسئول أفغانى، أن شخصا واحدا لقى حتفه وأصيب 10 أطفال إثر سقوط صاروخ على أحد المنازل فى إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله إن الهجوم وقع فى مقاطعة "ناد على"، مشيرا إلى أن المنزل الذى سقط عليه الصاروخ يقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.
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