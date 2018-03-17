قتلى ومصابون فى انفجار سيارة بكابول







أ.ف.ب

أعلن مسؤول أفغانى أن انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة فى كابول، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وجرح عدد آخر من الأشخاص.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 09.10 من صباح اليوم السبت انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحارى فى المنطقة التاسعة من كابول". وأضاف أن هدف الهجوم ليس واضحا.

من ناحية أخرى، أعلن مسئول أفغانى، أن شخصا واحدا لقى حتفه وأصيب 10 أطفال إثر سقوط صاروخ على أحد المنازل فى إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله إن الهجوم وقع فى مقاطعة "ناد على"، مشيرا إلى أن المنزل الذى سقط عليه الصاروخ يقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.