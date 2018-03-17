فيديو.. يوسف أيوب: المصريين استجابوا لمبادرة "اليوم السابع" وشاركونا فرحتهم بالانتخابات







كتب إبراهيم حسان

قال يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إن المصريين بالخارج ضربوا مثالا فى الوطنية وحب البلد، خلال مشاركتهم بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، ويقدمه خالد أبو بكر، إن المصريين تحدوا الثلوج فى أوروبا من أجل المشاركة فى المشاركة فى العملية الانتخابية، التى شهدت طوابير كبيرة من المواطنين الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم لاستكمال الاستحقاق الرئاسى.

وأشار إلى أن المبادرة التى أطلقها موقع "اليوم السابع" حول إرسال صور المواطنين خلال مشاكتهم فى الانتخابات الرئاسية بالخارج لنشرها على الموقع الإلكترونى، لاقت مردودا كبيرا لدى المواطنين، الذين تفاعلوا وتجاوبوا معها بشكل كبير وأرسلوا صورهم خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية بالخارج وفرحتهم بهذا الحدث، وتابع: "لا تمر دقيقة حتى يصلنا أكثر من فيديو وصورة من المصريين بالخارج فى العديد من الدول الأوروبية والأسيوية وغيرها".