فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يناقش 37 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 37 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء هانى النواصرة، والمحاسب محمد عبيدى، والنائب أحمد الطنطاوى، واللواء أيمن عبد الله، والمحاسب بدير موسى، والمحاسب علاء سلام، واللواء شكرى الجندى، والدكتورة منى عبد العاطى أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "ن.م.ج" الموافقة على تثبيتها، حيث إنها تعمل منذ 2012 عاملة في التربية والتعليم، وطلبت المواطنة "س.إ.إ" الموافقة على عودتها إلى مدرستها الأصلية، والتمست المواطنة "هـ.ع.م.أ" الموافقة على تحديث بياناتها بخصوص الوحدة السكنية، حيث إنها لم تلحق بتحديث البيانات، والتماس المواطن "أ.خ.أ" الموافقة على تعيينه، حيث إنه ضمن 5% معاق، وطلب المواطن "هـ.م.ع.خ" الموافقة على ترخيص قطعة أرض بأرض الجونة، وطلب أحد المواطنين "ح.ع.ق" الموافقة على إلغاء قرار تخطيط الشارع، حيث إنه داخل المنزل الخاص به، والتماس المواطن "ح.ع.م" الموافقة على تحديد مساحة لبناء سور على الجمعية الزراعية، والتماس المواطنة "هـ.م.م.ب" الموافقة على مكينة الطحين وفراكة الأرز خارج الكتلة السكنية، حيث تسبب ضررا، والتماس المواطنة "ح.أ.م.س" الموافقة على نقلها من الدور السادس إلى الدور الأول علوى، لأنها مسنة وابنها معاق، كما التمست المواطنة "ع.ع.أ" الموافقة على رجوعها إلى المتحف بصنعاء بعد أن تم نقلها، والتماس المواطن "أ.ج.ع.ع" الموافقة على تأجير ربع مساحة قطعة أرض واقعة بين صنعاء ونادى الشرطة، والتماس المواطن"ع.أ.م.غ" الموافقة على وقف إجراءات الترخيص لحين الفصل في النزاع القضائى، والتماس المواطنة "ن.ع.ع.أ" الموافقة على تمكينها من الشقة التي اشترتها من"ج.م.م"، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة .

وبحث محافظ كفر الشيخ، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً .

وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.



محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء الجماهيري



جانب من اللقاء الجماهيري