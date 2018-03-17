فيديو وصور.. توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر بكازاخستان

فيديو وصور.. توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر بكازاخستانالسبت، 17 مارس 2018 07:49 م
الجالية المصرية فى كازاخستان
كتب: مؤمن مختار
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حرص أبناء الجالية المصرية فى كازاخستان على التوافد بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الكازاخية أستانا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
الجالية المصرية فى كازاخستان
وقال السفير هيثم صلاح كامل سفير مصر بجمهورية كازاخستان، إن توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية كان رائعًا، على الرغم من البرودة الشديدة، وكذلك حرص أبناء الجالية المصرية على التوافد من مدن أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة للمشاركة فى هذا العرس الانتخابى الذى يثبت عظمة وأصالة أبناء الشعب المصرى.
كازاخستان
كازاخستان
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