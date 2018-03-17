video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو وصور.. توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر بكازاخستان

السبت، 17 مارس 2018 07:49 م
فيديو وصور.. توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر بكازاخستان الجالية المصرية فى كازاخستان





كتب: مؤمن مختار
إضافة تعليق

حرص أبناء الجالية المصرية فى كازاخستان على التوافد بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الكازاخية أستانا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. 

الجالية المصرية فى كازاخستان
الجالية المصرية فى كازاخستان

 

وقال السفير هيثم صلاح كامل سفير مصر بجمهورية كازاخستان، إن توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية كان رائعًا، على الرغم من البرودة الشديدة، وكذلك حرص أبناء الجالية المصرية على التوافد من مدن أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة للمشاركة فى هذا العرس الانتخابى الذى يثبت عظمة وأصالة أبناء الشعب المصرى.

 

كازخستان
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. مسنة مصرية 96 عام تدلى بصوتها فى ملبورن ثانى أيام الانتخابات

صور.. حضور قوى للمرأة المصرية فى العاصمة الإيطالية بانتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات تخطر المحاكم الابتدائية بأماكن توزيع القضاة بالانتخابات

انتخابات المصريين فى الخارج

مصر

كازاخستان

السفارة المصرية فى كازاخستان

الجالية المصرية

انتخابات المصريون فى الخارج




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة