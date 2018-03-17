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فيديو وصور.. المشاهير على السجادة الحمراء لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السبت، 17 مارس 2018 01:06 ص
فيديو وصور.. المشاهير على السجادة الحمراء لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مهرجان السينما بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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افتتحت منذ قليل فعاليات الدورة السابعة لفعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من نجوم الفن والسينما المصريين والأفارقة، واشتكت الوزيرة من التأخير، وانتظارها ساعة ونصف برفقة المحافظ داخل المعبد قبل وصول نجوم الفن.
 
 
وقالت وزيرة الثقافة فى كلمتها، إنه تعتذر للحضور عن التأخير فى وصول النجوم، وتعتذر لنفسها لانتظارها ساعة ونصف برفقة المحافظ لحين وصول الضيوف، مؤكدة أنها سعيدة بالتواجد فى الأقصر خلال فعاليات ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ودعت الحضور للتواجد فى معابد الكرنك لحضور احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بحضور النجم الكبير محمد منير.
 
وحضر فعاليات المهرجان من نجوم السينما كل من "جميل راتب – هالة صدقى – منى زكى – آسر ياسين – درة – سمير صبرى – سارة سلامة – غادة عادل – رانيا يوسف"، وغيرهم من نجوم المجتمع والفن والإخراج المصريين والأفارقة.
 
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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