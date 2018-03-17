video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. وزير الهجرة لـ"ON live": انتهاء إجراءات شحن جثمان "مريم" لأرض الوطن

السبت، 17 مارس 2018 10:18 م
فيديو.. وزير الهجرة لـ"ON live": انتهاء إجراءات شحن جثمان "مريم" لأرض الوطن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج





كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القنصلية المصرية فى لندن أنهت كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بشحن جثمان الطالبة مريم مصطفى عبد السلام، وتابعت: "ونحن فى انتظار نتائج تشريح الجثمان بعد موافقة الأسرة على ذلك كونه يخدم سير القضية"، مشددة على أن السفارة والقنصلية المصرية تتحرك بخطوات جادة فى الحصول على حق "مريم".

ونفت وزيرة الهجرة، خلال حوارها  ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "ON live" أن يكون الشجار الذى وقع بين الفتاة المصرية وزميلاتها الثلاثة اللاتى اعتدينا عليها سببه العنصرية، ولكنه شجار عادى من ثلاث طالبات قصر قاموا بالاعتداء على "مريم"، ما تسبب فى وفاتها، وتابعت: "كون الطالبات قصّر قامت الشرطة الأنجليزية بوضعهن تحت الإقامة الجبرية ولكن عقب وفاة مريم تم إحضارهن للتحقيق معهن".

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "نحن أمام قضيتين الأولى هى أهمال المستشفى التى استقبلت مريم عقب الاعتداء عليها وصرفتها بعد ساعات رغم حاجتها إلى علاج دقيق ومستمر، والقضية الثانية هى تحول مسار القضية من حادث اعتداء إلى جناية قتل.. والدولة المصرية لن تترك حق مريم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الهجرة: أرفع القبعة للمرأة المصرية المهاجرة على دورها بانتخابات الرئاسة

فيديو.. وزير الهجرة لـ"ON live": معاونتى شابة 26 سنة وأنا فى سنها لم أحلم بهذا اللقب

مريم

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

قتل

اعتداء




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة