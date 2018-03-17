فيديو.. وزير الهجرة لـ"ON live": انتهاء إجراءات شحن جثمان "مريم" لأرض الوطن







كتب أيمن رمضان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القنصلية المصرية فى لندن أنهت كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بشحن جثمان الطالبة مريم مصطفى عبد السلام، وتابعت: "ونحن فى انتظار نتائج تشريح الجثمان بعد موافقة الأسرة على ذلك كونه يخدم سير القضية"، مشددة على أن السفارة والقنصلية المصرية تتحرك بخطوات جادة فى الحصول على حق "مريم".

ونفت وزيرة الهجرة، خلال حوارها ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "ON live" أن يكون الشجار الذى وقع بين الفتاة المصرية وزميلاتها الثلاثة اللاتى اعتدينا عليها سببه العنصرية، ولكنه شجار عادى من ثلاث طالبات قصر قاموا بالاعتداء على "مريم"، ما تسبب فى وفاتها، وتابعت: "كون الطالبات قصّر قامت الشرطة الأنجليزية بوضعهن تحت الإقامة الجبرية ولكن عقب وفاة مريم تم إحضارهن للتحقيق معهن".

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "نحن أمام قضيتين الأولى هى أهمال المستشفى التى استقبلت مريم عقب الاعتداء عليها وصرفتها بعد ساعات رغم حاجتها إلى علاج دقيق ومستمر، والقضية الثانية هى تحول مسار القضية من حادث اعتداء إلى جناية قتل.. والدولة المصرية لن تترك حق مريم".