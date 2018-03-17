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فيديو .. سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق

السبت، 17 مارس 2018 01:50 ص
فيديو .. سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق





كتب محمد فهيم عبد الغفار
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قام شخص بسرقة صيدلية بشارع القومية العربية بالوراق  عن طريق عملية سطو مسلح استخدم فيها سكينة كبيرة حيث قام بتوجيه السلاح نحو الصيدلى المتواجد بالمكان و ضربة على رأسه وكتفه  مما أدى الى اصابتة بإصابات بالرأس واليد .

من جانبه ناشد الدكتور أسامة الصاوى صاحب الصيدلية على صفحته الشخصية على فيس بوك بمن يدلى بمعلومات عن الصارق سرعة التوجه لمكان الصيدلية لإتخاذ الإجرائات القانونية .

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


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سرقة صيدلية




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