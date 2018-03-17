فيديو .. سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق







كتب محمد فهيم عبد الغفار

قام شخص بسرقة صيدلية بشارع القومية العربية بالوراق عن طريق عملية سطو مسلح استخدم فيها سكينة كبيرة حيث قام بتوجيه السلاح نحو الصيدلى المتواجد بالمكان و ضربة على رأسه وكتفه مما أدى الى اصابتة بإصابات بالرأس واليد .

من جانبه ناشد الدكتور أسامة الصاوى صاحب الصيدلية على صفحته الشخصية على فيس بوك بمن يدلى بمعلومات عن الصارق سرعة التوجه لمكان الصيدلية لإتخاذ الإجرائات القانونية .

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