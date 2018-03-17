فيديو .. سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق

سرقة صيدلية بآلة حادة فى الوراق
كتب محمد فهيم عبد الغفار
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قام شخص بسرقة صيدلية بشارع القومية العربية بالوراق عن طريق عملية سطو مسلح استخدم فيها سكينة كبيرة حيث قام بتوجيه السلاح نحو الصيدلى المتواجد بالمكان و ضربة على رأسه وكتفه مما أدى الى اصابتة بإصابات بالرأس واليد .
من جانبه ناشد الدكتور أسامة الصاوى صاحب الصيدلية على صفحته الشخصية على فيس بوك بمن يدلى بمعلومات عن الصارق سرعة التوجه لمكان الصيدلية لإتخاذ الإجرائات القانونية .
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