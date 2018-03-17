فى 7 معلومات.. تعرف على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة

فى 7 معلومات.. تعرف على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقةالسبت، 17 مارس 2018 02:28 م
مشروع الإسكان الاجتماعى بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تسابق مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية، من مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة.
ويرصد "اليوم السابع" أهم 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها كالتالى:
1-تقع المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة خلف منطقة مساكن أبو عشرة.
2-تضم المرحلة الثانية من المشروع 1000 وحدة سكنية.
3-يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.
4-يتم طرح الوحدات داخل المشروع من خلال وزارة الإسكان
5-تبلغ تكلفة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة 126 مليون جنيه .
6-تبلغ مساحة الوحدة السكنية بالمشروع 95 مترا.
7-تجرى الآن أعمال توصيل المرافق للمشروع وتسوية الموقع.
المرحلة الثانية من المشروع الاجتماعى بالغردقة
أعمال توصيل المرافق للمشروع
يضم المشروع 1000 وحدة
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