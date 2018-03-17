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فى 7 معلومات.. تعرف على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة

السبت، 17 مارس 2018 02:28 م
فى 7 معلومات.. تعرف على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة مشروع الإسكان الاجتماعى بالبحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تسابق مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية، من مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة.

 

ويرصد "اليوم السابع" أهم 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها كالتالى:

1-  

تقع المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة خلف منطقة مساكن أبو عشرة. 

2-

 تضم المرحلة الثانية من المشروع 1000 وحدة سكنية.

3-

يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.

4-

يتم طرح الوحدات داخل المشروع من خلال وزارة الإسكان  

5-

تبلغ تكلفة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة 126 مليون جنيه .

6-

تبلغ مساحة الوحدة السكنية بالمشروع 95 مترا. 

7-

تجرى الآن أعمال توصيل المرافق للمشروع وتسوية الموقع. 

 

المرحلة الثانية من المشروع الاجتماعى بالغردقة
المرحلة الثانية من المشروع الاجتماعى بالغردقة

 

اعمال توصيل المرافق للمشروع
أعمال توصيل المرافق للمشروع

 

يضم المشروع 1000 وحدة
يضم المشروع 1000 وحدة

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