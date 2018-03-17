فى 7 معلومات.. تعرف على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية، من مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة.

ويرصد "اليوم السابع" أهم 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها كالتالى:

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المرحلة الثانية من المشروع الاجتماعى بالغردقة

تقع المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة خلف منطقة مساكن أبو عشرة.تضم المرحلة الثانية من المشروع 1000 وحدة سكنية.يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.يتم طرح الوحدات داخل المشروع من خلال وزارة الإسكانتبلغ تكلفة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاحتماعى بالغردقة 126 مليون جنيهتبلغ مساحة الوحدة السكنية بالمشروع 95 مترا.تجرى الآن أعمال توصيل المرافق للمشروع وتسوية الموقع.



أعمال توصيل المرافق للمشروع