فريق مركز أبو شحاتة للكرة النسائية يضمن تأهله لدورة الترقى بالفوز على طوخ

فريق مركز أبو شحاتة للكرة النسائية يضمن تأهله لدورة الترقى بالفوز على طوخالسبت، 17 مارس 2018 02:33 م
فريق الكرة النسائية بالإسماعيلية
الإسماعيلية ــ محمد عوض
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بات فريق مركز شباب أبو شحاتة لكرة القدم النسائية، على بعد خطوة واحدة من التأهل لدورة الترقي المؤهلة للدورى الممتاز، بفوزه على ضيفه مركز شباب طوخ بـ6 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة.
أحرز أهداف المباراة، همش أشرف 3 أهداف، ومروة شرويدة هدفان، وهاجر حماد هدف، ليرفع أبو شحاتة رصيده إلي 21 نقطة في صدارة مجموعة الدلتا والقناة.
وقال منصور محمد مدرب الفريق "ننتظر نتيجة المباراة الأخيرة بدورى المجموعة بدمياط لإعلان التأهل رسميا، مع وجود فارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين".
ويلعب الفريق باسم مركز شباب أبو شحاتة، وهو الفريق الوحيد لكرة القدم النسائية بعد تجميد نشاط اللعبة بالنادي الإسماعيلي .
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