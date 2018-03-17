video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق مركز أبو شحاتة للكرة النسائية يضمن تأهله لدورة الترقى بالفوز على طوخ

السبت، 17 مارس 2018 02:33 م
فريق مركز أبو شحاتة للكرة النسائية يضمن تأهله لدورة الترقى بالفوز على طوخ فريق الكرة النسائية بالإسماعيلية





الإسماعيلية ــ محمد عوض
إضافة تعليق

بات فريق مركز شباب أبو شحاتة لكرة القدم النسائية، على بعد خطوة واحدة من التأهل لدورة الترقي المؤهلة للدورى الممتاز، بفوزه على  ضيفه مركز شباب طوخ بـ6 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة.

أحرز أهداف المباراة، همش أشرف 3 أهداف، ومروة شرويدة هدفان، وهاجر حماد هدف، ليرفع أبو شحاتة رصيده إلي 21 نقطة في صدارة مجموعة الدلتا والقناة.

وقال منصور محمد مدرب الفريق "ننتظر نتيجة المباراة الأخيرة بدورى المجموعة بدمياط لإعلان التأهل رسميا، مع وجود فارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين".

ويلعب الفريق باسم مركز شباب أبو شحاتة، وهو الفريق الوحيد لكرة القدم النسائية بعد تجميد نشاط اللعبة بالنادي الإسماعيلي .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. فريق "أبو شحاتة" للكرة النسائية بالإسماعيلية بطل الدورى بإمكانيات صفر

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

كرة القدم النسائية




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة