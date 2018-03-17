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السبت، 17 مارس 2018 03:53 ص
خالد صلاح
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فرار 58 معتقلا من سجن فى شمال فنزويلا

السبت، 17 مارس 2018 03:00 ص
فرار 58 معتقلا من سجن فى شمال فنزويلا عناصر من الجيش الفنزويلى





كراكاس (أ ف ب)
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يلاحق الجيش الفنزويلى، الجمعة، معتقلين فروا فجرا من سجن يقع فى جزيرة مارغاريتا السياحية شمال البلاد، وقال متحدث عسكرى لصحيفة محلية انه امكن القبض على اربعة من ال 58 سجينا الفارين.

وفر المساجين عبر ثغرة قطرها حوالى نصف متر حفروها فى جدار السجن، بحسب بيان لمنظمة (اونا فينترا الا ليبرتا) غير الحكومية.

ويخضع مركز الاحتجاز الذى كان به المعتقلون لقوات الشرطة، وهو اجراء يتم اللجوء اليه فى فنزويلا بسبب اكتظاظ السجون، وبحسب المنظمة غير الحكومية فان اكتظاظ السجون بلغ 400 %.

 


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