فرار آلاف السوريين من منطقة عفرين بسبب الانتهاكات التركية - صور







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

خرج آلاف السوريين اليوم السبت، من مدينة عفرين السورية، وذلك بسبب الانتهاكات التركية فى أراضى عفرين، حيث أدت حملتان عسكريتان مختلفتان إلى نزوح جماعى فى الأيام القليلة الماضية.

وقال عاملون فى الإنقاذ والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن جيبا لعناصر المعارضة فى الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمشق شهد ضربات جوية كما نزحت موجة جديدة تضم عشرة آلاف شخص على الأقل نحو خطوط الجيش السورى منذ صباح اليوم.

وفى منطقة عفرين بشمال البلاد، قالت قوات كردية سورية والمرصد السورى إن السكان فروا من جبهات قتال تقترب من ديارهم مع هجوم القوات التركية وحلفاء لها من المعارضة المسلحة على عفرين وهى المدينة الرئيسية فى المنطقة، وقالت مسؤولة كردية بارزة والمرصد إن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة فى الأيام القليلة الماضية.



فرار جماعى من مدينة عفرين السورية



أطفال عفرين يودعون مدينتهم بعد الفرار



فرار أهالى عفرين فى سوريا



جانب من الفرار الجماعى لأهالى عفرين السورية



أهالى مدينة عفرين السورية



جانب من الهروب الجماعى



هروب جماعى لأهالى عفرين



خروج أهالى عفرين من سوريا



السيارات التى تنقل أهالى عفرين