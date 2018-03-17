فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى شرق البلادالسبت، 17 مارس 2018 10:11 م
انتخابات روسيا - أرشيفية
وكالات
إضافة تعليق
فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى شرق البلاد، وفق وسائل إعلام روسية.
وتجرى الانتخابات باقتراع سرى عام ومتساو ومباشر، ووفقا للقانون فإن الحق الانتخابى مضمون بغض النظر على الانتماءات الجنسية والعرقية والقومية أو الخلفية الاجتماعية والممتلكات والانتماء إلى منظمات اجتماعية والمعتقدات السياسية أو الدينية أو غير ذلك.
وفقا للتشريعات الروسية، يحق الترشح للرئاسة لمواطن الاتحاد الروسي، لا يقل عمره عن 35 سنة، ويقيم على الأراضى الروسية بشكل دائم لفترة لا تقل عن 10 سنوات.
إضافة تعليق
على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم
انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة