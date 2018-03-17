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فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى شرق البلاد

السبت، 17 مارس 2018 10:11 م
فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى شرق البلاد انتخابات روسيا - أرشيفية





وكالات
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فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى شرق البلاد، وفق وسائل إعلام روسية.

وتجرى الانتخابات باقتراع سرى عام ومتساو ومباشر، ووفقا للقانون فإن الحق الانتخابى مضمون بغض النظر على الانتماءات الجنسية والعرقية والقومية أو الخلفية الاجتماعية والممتلكات والانتماء إلى منظمات اجتماعية والمعتقدات السياسية أو الدينية أو غير ذلك.

وفقا للتشريعات الروسية، يحق الترشح للرئاسة لمواطن الاتحاد الروسي، لا يقل عمره عن 35 سنة، ويقيم على الأراضى الروسية بشكل دائم لفترة لا تقل عن 10 سنوات.

 

 

 


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