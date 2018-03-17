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غرفة التجارة الأمريكية: 50 شركة كبرى تزور القاهرة فى أكتوبر لبحث الاستثمار

السبت، 17 مارس 2018 01:00 م
غرفة التجارة الأمريكية: 50 شركة كبرى تزور القاهرة فى أكتوبر لبحث الاستثمار طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة مع محرر اليوم السابع





كتب: عبد الحلم سالم
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كشف المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيزور مصر فى أكتوبر المقبل وفد استثمارى أمريكى يضم 50 شركة كبرى الأمريكية، مما يعد خطوة هامة فى العلاقات المشتركة، وفرصة للشركات الأمريكية للوقوف والتعرف على الفرص الواعدة فى مصر.

 

وأضاف توفيق فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للبعثة، أن زيارة بعثة طرق الأبواب العام الحالى مختلفة عن الأعوام الماضية، لأنها تحمل قصة نجاح مصرية بشهادة الجميع، وأن ما يميز زيارة العام الحالى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بالفعل، سواء ما يتعلق بصدور التشريعات المختلفة على رأسها قانون الاستثمار، أو من خلال إجراءات التعويم والدعم وغيرها من الخطوات الحكومية الجادة، لافتا أنه أصبح لدينا تجربة نتحدث عنها، ويتحدث عنها خبراء صندوق النقد والبنك الدولى بشكل إيجابى للغاية.

 

كما كشف طارق توفيق أنه خلال اللقاءات العديدة التى عقدها وفد البعثة مع الجانب الأمريكى كان هناك إشادة كبيرة، بما أقدم عليه الرئيس السيسى من خطوات إصلاحية لم يقدر رئيس من قبل أن يتخذها، لأنه خاطر بشعبيته من أجل الإصلاح الذى سيجنى الشعب ثماره مستقبلا.

 

وقال إن الإدارة الأمريكية تنظر لذلك بعين الاعتبار ولقصر المدة التى تم فيها الإصلاح، فالرئيس إذا قال نفذ وهم سعداء بذلك.

 

 


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