غرفة التجارة الأمريكية من واشنطن: ٥٠ شركة كبرى بأمريكا تزو القاهرة أكتوبر المقبل







كتب: عبد الحلم سالم

كشف المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيزور مصر فى أكتوبر المقبل وفد استثمارى أمريكى يضم ٥٠ شركة كبرى الأمريكية، مما يعد خطوة هامة فى العلاقات المشتركة، وفرصة للشركات الأمريكية للوقوف والتعرف على الفرص الواعدة فى مصر .

وأضاف توفيق فى تصريحات للوفد الاعلامى المرافق للبعثة، أن زيارة بعثة طرق الأبواب العام الحالى مختلفة عن الأعوام الماضية ، لأنها تحمل قصة نجاح مصرية بشهادة الجميع، وأن ما يميز زيارة العام الحالى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بالفعل،سواء ما يتعلق بصدور التشريعات المختلفة على رأسها قانون الاستثمار، أو من خلال اجراءات التعويم والدعم وغيرها من الخطوات الحكومية الجادة، لافتا أنه أصبح لدينا تجربة نتحدث عنها، ويتحدث عنها خبراء صندوق النقد والبنك الدولى عنها بشكل إيجابى للغاية.

كما كشف طارق توفيق إنه خلال اللقاءات العديدة التى عقدها وفد البعثة مع الجانب الأمريكى كان هناك إشادة كبيرة ،بما أقدم عليه الرئيس السيسى من خطوات اصلاحية لم يقدر رئيس من قبل أن يتخذها ، لأنه خاطر بشعبيته من أجل الاصلاح الذي سيجنى الشعب ثماره مستقبلا.

وقال إن الإدارة الأمريكية تنظر لذلك بعين الاعتبار ولقصر المدة التى تم فيها الاصلاح ، فالرئيس اذا قال نفذ وهم سعداء بذلك.