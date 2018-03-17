غدا.. مؤتمر بدير القديس سمعان فى المقطم للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

كتب سيد الخلفاوى

ينظم ائتلاف حب الوطن، غدا الأحد، بالتنسيق مع المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وتحت رعاية البابا تواضروس الثانى، والانبا ابانوب، مؤتمرا حاشدا بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويهدف المؤتمر للحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ويقام المؤتمر بدير القديس سمعان بالمقطم، كما سيتم تكريم 8 أمهات من الأمهات المثاليات، وذلك بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.