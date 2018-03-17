غدا.. مؤتمر بدير القديس سمعان فى المقطم للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

غدا.. مؤتمر بدير القديس سمعان فى المقطم للتوعية بالمشاركة فى الانتخاباتالسبت، 17 مارس 2018 09:19 م
حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين
كتب سيد الخلفاوى
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ينظم ائتلاف حب الوطن، غدا الأحد، بالتنسيق مع المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وتحت رعاية البابا تواضروس الثانى، والانبا ابانوب، مؤتمرا حاشدا بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة.
ويهدف المؤتمر للحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ويقام المؤتمر بدير القديس سمعان بالمقطم، كما سيتم تكريم 8 أمهات من الأمهات المثاليات، وذلك بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.
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