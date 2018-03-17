غدا.. التخطيط تجرى مقابلات المتقدمين لماجستير ريادة الأعمال

يعقد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدءًا من غد الأحد المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال، بالتعاون الأكاديمى مع جامعة كامبريدج، وذلك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.



وبحسب تصريحات صحفية عن وزارة التخطيط، تتم المقابلات فى الفترة بين الأحد 18 مارس وحتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه، وذلك بعد أن تم التواصل مع من انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة، والذى استمر التقديم بها لمدة شهرين منذ إطلاق مشروع رواد ٢٠٣٠، على أن يجرى الاختيار النهائى للمتقدمين فى أبريل المقبل.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكدت أن مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق رؤية واضحة وهى النهوض بالكفاءات الشابة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار، مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.

ويتمثل الهدف من تلك المنحة فى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية وخدمة المجتمع، إضافة إلى خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال، إلى جانب الاستفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا، لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادى القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع.

وجاءت شروط التقدم للمنحة بشكل مبسط لتتطلب ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد عن 40، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة جامعية، مع شرط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، مع إحضار ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابع لها.

ويهدف مشروع رواد 2030 إلى الاستفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادى القائــم عـلـى الابتــكار والإبــداع، حيث أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًيا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتى من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.