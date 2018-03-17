غداً .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات

غداً .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعاتالسبت، 17 مارس 2018 02:24 م
قطع التيار الكهربائى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى غدا الأحد لمدة 5 ساعات، عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .
وكشف مركز عمليات البحر الأحمر،أن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هى "الوحدة الصحية، والجمعية الاسهلاكية بالسقالة، والمنطقة المحيطة بها، ومحطة المياة بالسقالة" وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة