غداً .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى غدا الأحد لمدة 5 ساعات، عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر،أن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هى "الوحدة الصحية، والجمعية الاسهلاكية بالسقالة، والمنطقة المحيطة بها، ومحطة المياة بالسقالة" وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.