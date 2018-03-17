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السبت، 17 مارس 2018 03:31 م
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غداً .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات

السبت، 17 مارس 2018 02:24 م
غداً .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات قطع التيار الكهربائى - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى غدا الأحد لمدة 5 ساعات، عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر،أن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هى "الوحدة الصحية، والجمعية الاسهلاكية بالسقالة، والمنطقة المحيطة بها، ومحطة المياة بالسقالة" وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

 


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