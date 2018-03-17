عدم قبول طعن يطالب بعزل مؤسس حزب فرسان مصر







كتب أحمد عبد الهادى

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقدم من شفيق محمود على البنا، والذى يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض التعديلات التى أجراها حزب فرسان مصر المتضمنة عزل وكيلى المؤسسين للحزب.

واختصم الطعن رقم ٤٣٦٤٥ لسنة ٦٠ قضائية عليا، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته، حيث ذكر الطعن أن الجمعية العمومية لحزب فرسان مصر اجتمعت فى 23 مارس 2014، وانتهت إلى عزل وكيلى المؤسسين للحزب وتم اخطار لجنة شئون الأحزاب بالطلب رقم 2010، لإرفاق محضر الجمعية العمومية، وما انتهت إليه من قرارات إلا أن اللجنة قامت بحفظ الطلب، وذلك فى جلستها المؤرخة 2 يونيو 2014، وكذلك قررت اللجنة فى جلستها المؤرخة فى 14 مايو 2014 فى الطلب رقم ١٩٩٢ لسنة 2014 التأشير بسجلات الحزب بما اتفق عليه وكيلى المؤسسين للحزب من تعيين عبد الرافع درويش رئيساً للحزب، وكمال خليفة عبد الرحمن نائبًا للرئيس.