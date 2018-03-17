عامل يصعد هرم خوفو ويرفض النزول بسبب مشاجرة مع جيرانه

هرم خوفو - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بالجيزة أن عامل صعد أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به والمحرر بها محضر بقسم الشرطة.
وأضاف المصدر أن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والاثار بالجيزة، حاول إقناع العامل بالنزول، إلا أنه رفض فتم استدعاء والده وشقيقته فى محاولة لإقناعه بالنزول، إلا أنه رفض الإستجابة لهما أيضا.
وذكرت شقيقته أنه نشبت بينه مشاجرة وبين جيرانه، وحرروا محضر ضده بقسم شرطة العمرانية، وأنه يشعر بالظلم من جانب جيرانه الذين اعتدوا عليه بالضرب، كما أنه يعانى من حالة نفسية سيئة فى الاونة الأخيرة.
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