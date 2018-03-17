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عائلات قرية سنبو بزفتى تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي بالغربية

السبت، 17 مارس 2018 12:27 ص
عائلات قرية سنبو بزفتى تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي بالغربية جانب من المؤتمر





الغربية – عادل ضرة
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نظمت عائلات قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى بالغربية، مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بحضور الدكتور عبد الحكم صالح  من علماء الازهر الشريف، واللواء محمد الفخراني محافظ الغربية الأسبق، والدكتور حمدي شعبان وكيل كليه التربيه جامعة طنطا والمحاسب حسام الشاعر عضو مجلس الشعب السابق والمهندس عثمان الديساوي عضو مجلس الشعب السابق وحشد كبير من أهالى القرية.
 
وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم السلام الجهوري ، وأكد الحضور ان الرئيس السيسي  حقق انجازات لمصر منها  شبكات الطرق ومشاريع الكهرباء والطاقه النووية والانفاق والعاصمة الإدارية ومشروع نظم الري الحقلي. 
 
وطالبوا  بضرورة خروج الشعب المصري فى أيام الانتخابات لاختيارالرئيس السيسي ليستكمل مسيرة الإنجازات التى حققها فى مصر، وتوصيل رسالة لدول  العالم بأن المصريين خرجوا بإرادتهم لاختيار رئيسهم.
 
 
 
 

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