طفل يغنى "قالوا إيه" فى حفل تكريم الأم المثالية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

قدم أحد الأطفال بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فقرة غنائية أثناء الحفل الذى تم تنظيمة بمدينة أشمون لتكريم الأمهات المثاليات بالمركز.

حيث قدم الطفل أغنية "قالوا إية" أنشودة الصاعقة المصرية، فى شكل كبير من التضحية والإثبات على الحماسة بين المواطنين، مرتديا الزى العسكرى .

فيما لاقت أنشودة الطفل حالة من الفرحة العارمة بين الجميع الحاضرين، وسط حالة من الفرحة الشديدة بين الجميع .

شارك فى الحفل المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، محمد حمدى صحصاح مدير الإدارة التعليمية باشمون، أحمد جمال الدين نائب رئيس مركز المدينة، عبدالعزيز السعدنى وسالم الجندى مساعدا رئيس المدينة، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء، البابا أغاثون شحاته راعى كنيسة أشمون .

وأكد جميع الحضور على أهمية دور الأم فى تربية الأبناء والتضحية من أجلهم، وضحت بالغالى والثمين من أجل رعايتهم وتحقيق التقدم لهم، وأن أقل تكريم لهم بيوم الوفاء .