"طب المنيا" يختتم فعاليات المؤتمر الثانى والعشرين للروماتيزم والتأهيل.. صور







المنيا – حسن عبد الغفار

اختتم قسم الروماتيزم والتأهيل بطب المنيا فعاليات وجلسات مؤتمره العلمى الثانى والعشرين، والذى أُقيم تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا؛ وذلك لمناقشة جميع الأبحاث العلمية، وكل ماهو جديد فى أمراض الروماتيزم.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد عبد الناصر رئيس قسم الروماتيزم بطب المنيا، والدكتور أيمن فاروق درويش رئيس جمعية مصر العليا للروماتيزم، وأساتذة ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء من وزارة الصحة بالمنيا.

كما ناقش المؤتمر الأعراض المسببة للروماتيزم مثل نقص فيتاميد "د" وما تسببه للامراض المناعية ، والعلاج البيولوجى فى الالتهاب الفقرى التيبسي، وما تم اكتشافة فى الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمسببات الأمراض الروماتيزمية، وكيفية الاكتشاف المبكر لها، للوقاية من حدوث امراض الروماتيزم.