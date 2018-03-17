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طالبان يعتديان على آخر لمعاكسته فتاة فى المنوفية

السبت، 17 مارس 2018 09:36 ص
طالبان يعتديان على آخر لمعاكسته فتاة فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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تقدم طالب بتحرير محضر بمركز شرطة أشمون يتهم فيه آخران بتقييده بالحبال بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم "م.م.م" 18 سنة طالب مقيم قرية جريس دائرة المركز ببلاغ يفيد بتضرره من "ش.ر.ا" 19 سنة طالب، و"م.ج.م" 18 سنة طالب مقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب، وتقييده بالحبال لخلافات بسبب معاكسته لإحدى قريبات الأول.

 

وبسؤال المشكو فى حقهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3085 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


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