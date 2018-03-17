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ضبط 93 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 17 مارس 2018 06:56 م
ضبط 93 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية





الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 825 حكمًا متنوعًا منها 630 حكمًا جزئيًا و37 حكم مستأنف و124 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و31 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3750 جنيها قيمة مخالفات وغرامات. كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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