ضبط 8 أطنان سكر بمصنع غير مرخص فى شبرا الخيمة

حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينة شبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع سكر غير مرخص وضبط به 8 أطنان سكر، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية بشبرا الخيمة أسفرت عن ضبط ياسر. ف 43سنة، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ووجد بالمصنع ( 5 أطنان سكر معبأ فى شكائر زنة الشيكارة 50 كجم، و3 طن سكر معبأ داخل أكياس زنة الكيس 1 كجم ، 500 كجم سكر بودرة معبأ فى أكياس، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
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