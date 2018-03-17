ضبط 3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة فى الإسكندرية

حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، فى ضبط "م م ه" 45 سنة عاطل، بحوزته 6 لفافات لمخدر الهيروين "بقصد الاتجار"، تحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى وجارى العرض على النيابة.
وتم ضبط "م ا د" 41 سنة عاطل بحوزته 10 قطع لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" مبلغ 300 جنيها – هاتف محمول ،تحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى وجارى العرض على النيابة.
وتم ضبط "ق م ع" 41 سنة عاطل بحوزته 5 قطع لمخدر الحشيش "تزن 50 جرام تقريبا" و49 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" مبلغ 80 جنيها، تحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.
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