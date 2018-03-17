ضبط 1289 هاربا من حبل المشنقة و39 ألفا مطلوبين فى مؤبد.. خلال 4 سنوات

ضبط 1289 هاربا من حبل المشنقة و39 ألفا مطلوبين فى مؤبد.. خلال 4 سنواتالسبت، 17 مارس 2018 09:25 م
العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام
كتب محمود عبد الراضى
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قال العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام، أنه تم ضبط 5 ملايين شخص هارب من الأحكام .
وأضاف النجار فى كلمة له بغرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية أنه تم ضبط 1289 هاربا من الإعدام و39 ألف هارب من المؤبد.
وتابع، أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير فى تتبع المتهمين والقبض عليهم إنفاذا لدولة القانون على مدار أربع سنوات.
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