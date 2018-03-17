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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين بالخانكة

السبت، 17 مارس 2018 09:37 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين بالخانكة هيروين - إرشيفية





القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على عاطلين بحوزتهما 250 جراما من الهيروين المخدر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بقيام كل من سليم. س 31 سنة، عاطل، ومصطفى. م 32سنة عاطل، مقيمين عرب العيايدة بالخانكة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف اللواء محمد الالفى مدير المباحث الجنائية بضبط المتهمين.

بعد تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك بناحية عرب العيايدة – دائرة مركز الخانكة، أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ( جارى فحصها ) وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 وسلاح ابيض " مطواة "، ومبلغ مالى 175 جنيه، بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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