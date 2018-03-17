ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط "ع ع م" 34 سنة صاحب سوبر ماركت، بدائرة قسم الدخيلة، لمزاولته نشاطا تجاريا غير مشروع فى مجال الغش التجارى والاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضُبط "555" كجم من الجبن، تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال الغش التجارى، تم ضبط "ى ع ا" 39 سنة بائع بدائرة قسم المنشية، لمزاولته نشاطا تجاريا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بالاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، ومنتهية تاريخ الصلاحية، وضُبط 3080 عبوة معطر، وتحرر المحضر جنح قسم المنشية، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض المخصص، تم ضبط 2 قضية استخدام أسطوانة غاز بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص لها، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب 7 عينات "دقيق بلدى – قمح – ردة ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 6 قضايا بالمحلات العامة، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 7 قضايا.