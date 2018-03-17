ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة الدخيلة.

وأكدت التحريات، على أن التشكيل يتكون من. ع ا ا 30 سنة عاطل مقيم العجمى دائرة القسم وضبط اح ش 39 سنة سائق.مقيم المساكن الصينية..دائرة القسم اثناء استقلالهما السيارة - لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر باب الشقة.

وضبط بحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 1.5 كجم من متحصلات السرقة، وكذا بحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 و2 طلقة من ذات العيار، وعدد 2 لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالى 8 جرام " والثانى بحوزته سلاح نارى طبنجة محدث صوت عيار 9 مم وعدد 5 طلقات من ذات العيار، لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالى 2 جرام " وعثر بداخل السيارة على 6 هواتف محمولة - مبلغ مالى 45 ألف جنيه

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة الدخيلة منهم القضية جنح قسم شرطة الدخيلة عن بلاغ م م س بسرقة بعض المشغولات الذهبية من شقته.

بإرشادهما تم ضبط المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.