video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل زوجين بأعيرة نارية لسرقتهما بقرية منيا القمح

السبت، 17 مارس 2018 02:10 م
ضبط المتهمين بقتل زوجين بأعيرة نارية لسرقتهما بقرية منيا القمح اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط البحث الجنائي، بمديرية أمن الشرقية، بالتسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، من كشف غموض مقتل زوجين بأعيرة نارية بعزبة مسعد بمنيا القمح، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، وإخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بتاريخ 9 مارس، يفيد العثور علي "سلامة م ك" 60 سنة وزوجته "سعدة م إ ق" 50 سنة مقيمين عزبة تابعة لقرية سنيطة مركز منيا القمح، جثتين إثر إصابتهما بأعيرة نارية، داخل غرفة مبنية من الدبش بجوار حظيرة مواشي ملك لهما بعزبة مسعد.

وتبين قيام مجهول بإطلاق النيران عليهما أثناء تواجدهما بمنزلهما في ساعات متأخرة من الليل، وأن من اكتشف الواقعة، نجل أخت المجنى عليهما، أثناء التوجه إليهما بالمنزل، وجدهما علي الأرض مقتولين، لكنه لم يشاهد واقعة القتل.

انتقل ضباط مباحث مركز منيا القمح، إلي مسرح الحادث، وجاري فحص علاقات المجني عليهما بالجيران، ومن خلال الفحص المبدئي تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهما وأحد جيرانهم بسبب خلافات علي قطعة أرض، ويواصل ضباط مباحث منيا القمح، استكمال الفحص، للتوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة، وضبطه، كما انتقل ضباط الأدلة الجنائية، وقاموا بمعاينة مسرح الجريمة والتحفظ علي الفوارغ والطلقات.

فيما انتقلت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، والتحفظ علي عدد 6 فوارغ كانت بالباب، حيث تبين قيام الجاني بإطلاق النيران بشكل عشوائي علي المجني عليهما، ولاذ بالفرار، وقررت النيابة نقل الجثتين لمشرحة مستشفي الأحرار للتشريح، وأمرت بضبط المتهم، وتحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت إلي 4 من أبناء المجني عليهما بشأن ملابسات الحادث.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم كل من، الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه النقباء أحمد بندري، وأحمد شويخ، ولطفي عاطف، والملازم أول معتز أيوب، برئاسة المقدم جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية، وبقيادة العقيد محمد الشعرواي، الذي قاد فريق البحث، وقام فريق البحث بفحص معاملات المجني عليهما وخط سير العناصر المعروف عنها القيام بأعمال إجرامية.

وتبين أن  "طارق م"  38 سنة كبابجي، وجار المجني عليهما، برئ من الواقعة، ولم يرتكبها، ولكن تم ضبطه في بداية الواقعة، بناء علي اتهام أبناء المجني عليهما له، لوجود خلافات سابقة بينهما، وسابقة قيامه بإطلاق النيران علي والدتهم وإصابتها بأعيرة نارية بساقها، فظن الجميع أنه مرتكب الواقعة.

لكن يقظة فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، توصلت إلي الجناة الحقيقين، حيث توصلت التحريات إلي قيام 4 أشخاص آخرين بارتكاب الواقعة، بهدف سرقة مواشي من حظيرة المجني عليهما وعندما شهدتهم الزوجة قامت بالصراخ، فقاموا بإطلاق النيران عليها وعلي زوجها، ولاذوا بالفرار، دون سرقة أي شىء من المنزل، وتبين أنهم كل من، "أحمد ال" و" فتحي م" و"علي ط" مقيمين من بني قريش، وتم ضبطهم، وضبط السلاح الآلي المستخدم في الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل زوجين برصاص مجهول داخل منزلهما بقرية بمنيا القمح

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مباحث منيا القمح

قرية النسيطة

مقتل زوجين




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة