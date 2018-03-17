ضبط أسلحة نارية وحشيش بحوزة مزارعين بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، فى ضبط مزارعين بحوزتهما بندقية آلية وطلقات ومخدر الحشيش.

بدأت الواقعة بعد أن وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم برج العرب مفادها قيام "ر ى ا" 57 سنة مزارع مقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة قسم أول العامرية السابق اتهامه فى 3 قضايا "مشاجرة - مخدرات"، ونجله "ف ا" 26 سنة مزارع مقيم بذات العنوان السابق اتهامه فى القضية جنح قسم شرطة أول العامرية "مشاجرة"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم تحمل 5 خزن بداخلها "100" طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش - عيار 12 تحمل - طبنجة عيار 9 مم ماركة براوننج تحمل رقم 44546 ، و2 خزنة بداخلهما عدد 10 طلقات من ذات العيار - عدد 60 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 15 كجم، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن الأسلحة المضبوطة، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة.