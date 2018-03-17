video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضابط بإدارة مرور منيا القمح يرفض رشوة من رجل أعمال لعدم تحرير محضر له

السبت، 17 مارس 2018 12:58 م
ضابط بإدارة مرور منيا القمح يرفض رشوة من رجل أعمال لعدم تحرير محضر له اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

رفض الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، اليوم، رشوة مالية من رجل أعمال، مقابل التغاضى عن تحرير محضر له، وتم التحفظ علي مقدم الرشوة وتحريز المبلغ المالى، وإخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، يفيد أثناء قيام الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح، بتأدية مهام عمله، بشن حملة مرورية لضبط المخالفات المرورية بدائرة مركز منيا القمح، استوقف قائد  سيارة ملاكى، ويدعي" ح ال ح" 30 سنة رجل أعمال وصاحب مزارع، ومقيم مركز بلبيس، وتبين من الفحص أن السيارة  تراخيص السيارة منتهية من عام 2015، من خلال الكشف بالجهاز  الذي كان برفقة الضابط، كما تبين أن  اللوحات المعدنية بالسيارة خاصة بسيارة ثانية، وأثناء قيام الضابط بتحرير محضر بالواقعة، قام قائد السيارة بعرض مبلغ مالى كبير عليه، مقابل عدم تحرير المحضر، وترك السيارة، فقام الضابط بالتحفظ عليه وتحريز المبلغ وتحرر له 17540 جنح منيا القمح  لسنة 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة تخطف طفلة وتقتلها وتلقيها بالقمامة للاستيلاء على قرطها بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مرور منيا القمح

الضابط عمرو الكاشف




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة