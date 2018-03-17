ضابط بإدارة مرور منيا القمح يرفض رشوة من رجل أعمال لعدم تحرير محضر له







الشرقية- فتحية الديب

رفض الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، اليوم، رشوة مالية من رجل أعمال، مقابل التغاضى عن تحرير محضر له، وتم التحفظ علي مقدم الرشوة وتحريز المبلغ المالى، وإخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، يفيد أثناء قيام الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح، بتأدية مهام عمله، بشن حملة مرورية لضبط المخالفات المرورية بدائرة مركز منيا القمح، استوقف قائد سيارة ملاكى، ويدعي" ح ال ح" 30 سنة رجل أعمال وصاحب مزارع، ومقيم مركز بلبيس، وتبين من الفحص أن السيارة تراخيص السيارة منتهية من عام 2015، من خلال الكشف بالجهاز الذي كان برفقة الضابط، كما تبين أن اللوحات المعدنية بالسيارة خاصة بسيارة ثانية، وأثناء قيام الضابط بتحرير محضر بالواقعة، قام قائد السيارة بعرض مبلغ مالى كبير عليه، مقابل عدم تحرير المحضر، وترك السيارة، فقام الضابط بالتحفظ عليه وتحريز المبلغ وتحرر له 17540 جنح منيا القمح لسنة 2018.