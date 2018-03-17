صور.. 110 مواطنين يفوزون فى قرعة الحج بمطروح







مطروح – حسن مشالي

أجرت مديرية أمن مطروح، اليوم السبت، قرعة علانية بمركز النيل للإعلام، حيث تم اختيار 110 حجاج من بين 643 متقدماً، بحضور اللواء هشام نصر مدير الأمن، والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة نائبًا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وبمشاركة عدد كبير من المتقدمين وأسرهم.

أجريت القرعة العلانية عن طريق الحاسب الآلى من خلال شاشات عرض كبيرة وذلك تأكيدًا على الحيادية والشفافية الكاملة، طبقًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

بلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام 643 متقدما على مستوى 8 أقسام شرطة، فاز من بينهم 98 متقدمًا بالإضافة لـ12 آخرين من كبار السن "فوق السبعين" ليصبح الإجمالى 110 فائزًا.

وقدم سكرتير عام المحافظة، نيابة عن محافظ مطروح، التهنئة لمن فازوا عن طريق القرعة، وطلب منهم بأن يدعوا لمصر بالأراضى المقدسة، بأن يكف الله عنها الأشرار وأن يعم الأمن الأمان والاستقرار.

وأعلن مدير أمن مطروح، بان هناك وفد من الضباط سيصاحب الحجيج ويعملون فى خدمتهم، بعد مغادرتهم لمصر وحتى العودة، لتسهيل وتوفير الأماكن وتسهيل مناسك الحج بالمناطق المقدسة.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، متمنيا التوفيق للمتقدين الذين لم يتم اختيارهم هذا العام فى العام المقبل.



مديرية أمن مطروح تجرى قرعة اختيار حجاج المحافظة



جانب من المتقدمين لقرعة الحج وذويهم



الحضور يتابعون إجراء قرعة الحج من خلال شاشات كبيرة



مدير أمن مطروح يوقع كشف من فازوا بقرعة الحج



اللواء هشام نصر يهنئ إحدى الفائزات بقرعة الحج



كشف الفائزين بقرعة الحج بمدن الحمام والضبعة والسلوم وبرانى



كشف الفائزين بقرعة الحج بمدينة مرسى مطروح



كشف حجاج مطروح من كبار السن



كشف الفائزين بقرعة الحج بمدينتى سيوه ومرسى مطروح



كشف الفائزين بقرعة الحج بمدينة مرسى مطروح