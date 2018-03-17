صور.. وزيرة الثقافة: مستشفى سرطان الأقصر صرح يستحق الدعم والإشادة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن التخطيط لعمل حملات وزيارات وفعاليات مشتركة بين قصور الثقافة لدعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة.

وأضافت عبد الدايم، على هامش زيارتها للمستشفى برفقة الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى وفرقة مسرحية سلم نفسك، أنها سعيدة للغاية بوجود مثل هذا الصرح الطبى المنظم النظيف الذى يقدم خدماته لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد بالمجان تمامًا، مؤكدة أنه صرح يستحق الدعم والإشادة، موضحة أنها زارت جميع أقسام وغرف المستشفى، وتابعت مع الأطباء بشرح وافٍ تفاصيل دورة علاج المرضى، ولم تكن تتوقع أن تشاهد فى جنوب الصعيد هذا المستوى المعمارى الفريد بأعمدة فرعونية مميزة تليق بحضارة وتاريخ الأقصر، ووجهت الدعوة للمرضى والأطباء بالمستشفى لحضور الحفل الختامى لفعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية غدًا الأحد بحضور النجم الكبير محمد منير.

وشملت زيارة وزيرة الثقافة، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى وفرقة مسرحية سلم نفسك، داخل مستشفى شفاء الأورمان تفقد أقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وغرف علاج اليوم الواحد، وقدم لهم شرحا وافيا عن تفاصيل تلك الأقسام محمد بدوى مدير إدارة الخدمات بالمستشفى، كما تفقدوا أعمال المرحلة الثانية بالطابق الثانى، وزاروا غرف الإفاقة والإنعاش وأشادوا بمستوى التجهيزات والاهتمام بتقديم خدمة طبية متكاملة لكل مريض يدخل المستشفي.

ومن المقرر أن تتواصل لليوم الثالث على التوالى، بمحافظة الأقصر فعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، حيث ستنطلق مساء اليوم السبت، الفعاليات بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع وميادين المحافظة، بمشاركة فرقة التذوق للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية، والإسماعيلية للفنون الشعبية، وقنا للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، والأقصر للآلات الشعبية، وأسوان للفنون الشعبية، والوادى الجديد للفنون الشعبية، وتقام أمسية شعرية بعنوان "فى حب مصر والمغرب " بمشاركة نخبة من الشعراء من مصر والمغرب وهم الشعراء "نبيل منصر، عزيز ازغاى، نسيمة الراوى، أحمد عبد المعطى حجازى".

وتختتم فعاليات اليوم بحفل الموسيقى العربية بساحة معبد الكرنك بمشاركة نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية وهم "ريهام عبد الحكيم، ياسر سليمان، وليد حيدر، أحمد عفت، مى محسن" بقيادة المايسترو محمدإاسماعيل الموجى وستختتم الحفل المطربة المغربية سميرة القادرى وفرقتها.