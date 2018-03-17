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السبت، 17 مارس 2018 06:38 ص
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صور.. مقتل اثنين من رجال الشرطة المكسيكية بطلقات مجهولين

السبت، 17 مارس 2018 06:08 ص
صور.. مقتل اثنين من رجال الشرطة المكسيكية بطلقات مجهولين حادث اطلاق نار على شرطيين فى المكسيك





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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لقى اثنين من رجال الشرطة المكسيكية، مصرعهما جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، الجمعة ، فى مركز تجارى فى سيوداد خواريز.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا للسيارة التى تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الحادث وانتشر رجال التحقيق والبحث الجنائى بموقع الحادث .

من ناحية أخرى، أعلن الادعاء العام فى المكسيك، أن السلطات اعتقلت 18 شخصا بعدما تم اختطاف اثنين من موظفيه من قبل عصابة مخدرات وإجبارهم على الظهور فى شريط فيديو قبل مقتلهما.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذه الاعتقالات تمت أمس الخميس، وشملت عددا من عناصر الشرطة المكسيكية الذين يشتبه فى توفيرهم الحماية والمعلومات لعصابة المخدرات المجهولة بالإضافة إلى مواطنين من كولومبيا، وأضافت الشبكة، أن بقايا جثامين القتلى قد تم العثور عليها فى منطقة بولاية ناياريت المكسيكية الواقعة على ساحل المحيط الهادى بعد أسبوعين من اختفائهما.

آثار الرصاص على السيارة التى تعرضت لاطلاق النار
آثار الرصاص على السيارة التى تعرضت لاطلاق النار

أحد رجال الشرطة المكسيكية
أحد رجال الشرطة المكسيكية

السيارة التى تعرضت لحادث اطلاق النار فى المكسيك
السيارة التى تعرضت لحادث اطلاق النار فى المكسيك

فرض طوق أمنى بمحيط الحادث
فرض طوق أمنى بمحيط الحادث

 

 


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