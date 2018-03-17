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السبت، 17 مارس 2018 06:38 ص
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صور.. مظاهرات فى سيدنى قبل انطلاق مؤتمر قادة الآسيان بسبب أزمة الروهينجا

السبت، 17 مارس 2018 06:10 ص
صور.. مظاهرات فى سيدنى قبل انطلاق مؤتمر قادة الآسيان بسبب أزمة الروهينجا احتجاجات فى سيدنى بسبب أزمة الروهينجا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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خرجت مظاهرات فى سيدنى، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر قادة الآسيان التى تعقد فى سيدنى للضغط على حكومة ميانمار لاحتواء أزمة الروهينجا المسلمة الذين فروا بسبب العنف إلى بنجلاديش .

وأبرزت صورا نشرتها وكالة "رويترز" للمحتجين يرفعون لافتات لزعيمة ميانمار أون سان سو تشى على هيئة هتلر، من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، إن أستراليا ستضغط على جيرانها فى منطقة جنوب شرق آسيا ومن بينها ميانمار، بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان عندما يجتمع زعماء تلك الدول لحضور القمة فى سيدنى.

وقالت بيشوب لمحطة إذاعة (ايه.بي.سي) المحلية، إن اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم "آسيان" :" سأشجع بكل تأكيد الزعيمة الفعلية لميانمار ، أون سان سو تشى لحضور القمة حتى نتمكن بشكل مباشر من إثارة مخاوفنا."

وذكرت بيشوب:"هذه فرصتنا لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وجها لوجه وإثارة القيم التى نعليها لمسألة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مع قادة الآسيان."

مظاهرات بسبب أزمة الروهينجا
مظاهرات بسبب أزمة الروهينجا

 

جانب من الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الاسيان
جانب من الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الاسيان

 

احتجاجات بسبب أزمة الروهينجا فى ميانمار
احتجاجات بسبب أزمة الروهينجا فى ميانمار

 


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