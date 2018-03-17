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السبت، 17 مارس 2018 03:32 م
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صور .. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج للعام الحالى

السبت، 17 مارس 2018 02:35 م
صور .. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج للعام الحالى قرعة الحج العلنية ببنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى
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شهد اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف،واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف،مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بنى سويف للعام الحالى 1439هـ /2018م،والتى تقام تحت رعاية وزارة الداخلية،وذلك بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف.

وأشار بيان للمحافظة أن القرعة أجريت بواسطة الحاسب الآلى،وإعلان أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة،وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بتأشيرات الحج، مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولبنى سويف خاصة، داعيا المولى عزوجل أن يهب الجميع حجا مبروراً، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الغالى مصر، ومتمنيا التوفيق فى العام القادم لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام .

 

قرعة الحج ببنى سويف (1)
قرعة الحج العلنية ببنى سويف 

 

قرعة الحج ببنى سويف (2)
الأهالى أثناء قرعة الحج العلينة ببنى سويف 

 

قرعة الحج ببنى سويف (3)
قرعة الحج ببنى سويف 

 


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