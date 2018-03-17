صور .. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج للعام الحالى

صور .. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج للعام الحالىالسبت، 17 مارس 2018 02:35 م
قرعة الحج العلنية ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق
شهد اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف،واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف،مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بنى سويف للعام الحالى 1439هـ /2018م،والتى تقام تحت رعاية وزارة الداخلية،وذلك بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف.
وأشار بيان للمحافظة أن القرعة أجريت بواسطة الحاسب الآلى،وإعلان أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة،وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بتأشيرات الحج، مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولبنى سويف خاصة، داعيا المولى عزوجل أن يهب الجميع حجا مبروراً، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الغالى مصر، ومتمنيا التوفيق فى العام القادم لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام .
قرعة الحج العلنية ببنى سويف
الأهالى أثناء قرعة الحج العلينة ببنى سويف
قرعة الحج ببنى سويف
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة