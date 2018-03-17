صور .. محافظ المنيا يشهد طابور عرض فى العيد القومى ويفتتح معرض للزهور







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد عصام البديوي محافظ المنيا اليوم طابور العرض الذي نظمته مديريات الخدمات والوحدات المحلية ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة أمام مبنى الديوان العام ،وشارك فيه مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة والتربية والتعليم وقصر ثقافة المنيا ، وعزفت الأغاني الوطنية وتزين الكورنيش ومبنى المحافظة بالأعلام.

رافق المحافظ اللواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، والعميد طيار أركان حرب أحمد فتحي ، قائد مطار المنيا الحربي، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة ودكتور مصطفي عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ ضمن فعاليات العيد القومي معرضًا لزهور الربيع على كورنيش النيل، نظمته مديرية التربية والتعليم، بمشاركة إدارات التعليم الفني في المحافظة، ومشاتل التعليم العالي، والمدارس الزراعية.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض المختلفة، حيث أشاد بتنوع المنتجات الزراعية المعروضة، لافتا إلى أهمية هذا الحدث مع اقتراب حلول فصل الربيع.

كما قام عصام البديوى، محافظ المنيا بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الذى يوافق 18 مارس من كل عام .

كما تفقد المحافظ ومرافقوه حرس الشرف وتعالت الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقي العسكرية ، ورفع أعلام مصر على النصب التذكاري بكورنيش النيل .

قدم المحافظ التحية لعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي المنيا بالعيد القومي للمحافظة داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.



محافظ المنيا يفتتح معرض للزهور



محافظ المنيا يفتتح معرض للزهور



محافظ المنيا يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري



محافظ المنيا يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري



محافظ المنيا يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري