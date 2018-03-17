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صور.. محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين بقرعة الحج من أبناء المحافظة

السبت، 17 مارس 2018 08:46 م
صور.. محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين بقرعة الحج من أبناء المحافظة محافظ الدقهلية يشارك فى قرعة الحج





الدقهلية شريف الديب
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قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إن أعداد المتقدمين لقرعة الحج بلغ 9930 متقدما على مستوى مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة هذا العام والتى تنظمها مديرية أمن الدقهلية، مشيراً أن الفائزين وفقا للتأشيرات المخصصة للمحافظة بلغ عددهم 1530 فائزا، بالإضافة الى 170 كبار سن فازوا بالتزكية وفقا للأكبر سنا وبذلك تبلغ إجمالى تأشيرات الحج المخصصة للمحافظة 1700 تأشيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، إجراء قرعة الحج للمتقدمين من مواطنى الدقهلية بنادى ضباط الشرطة بالمنصورة.

وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة لجميع من حالفهم الحظ بالفوز وتمنى لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن يكتب لهم الله الحج فى الأعوام القادمة، مطالبا الحجاج المسافرين لأداء الفريضة ان يتوجهوا بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها ويكفيها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يحقق لها النصر على الاعداء.

ومن ناحية أخرى أكد اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، فى كلمته أن المديرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج لأداء الفريضة على اكمل وجه بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، مشيرا أن هناك 25% احتياطى بإجمالى 425 تأشيرة.

وفى كلمته فى بداية الاحتفال أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الاوقاف، أن الحج يعنى قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصه، مضيفاً بان الكعبة تشفع لحجاجها يوم القيامة وملابس الاحرام تؤكد مجيئ الانسان الى الدنيا ملفوفا بالقماش ويرحل عنها ملفوفا بالقماش وليس له من دنياه الا عمله الصالح، فى اطار حديثه عن حكمه الحج والمناسك التى يتم تأديتها، مشيراً بان الحكمة كما ذكرها رب العالمين فى كتابه الكريم من الحج " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عل ما رزقهم من بهيمه الانعام".

حضر احتفالية قرعة الحج اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، الشيخ طه زياده، وكيل وزارة الاوقاف، اللواء سميح لطفى، مساعد مدير الامن للشؤن المالية والإدارية، العقيد وليد عابدين، رئيس مباحث الامن العام، القيادات الشرطية والأمنية بمديريه امن الدقهلية، جموع المتقدمين واسرهم من ابناء المحافظة.

 

 

محافظ الدقهلية يشارك فى قرعة الحج
محافظ الدقهلية يشارك فى قرعة الحج

محافظ الدقهلية يشارك فى قرعة الحج
محافظ الدقهلية يشارك فى قرعة الحج

المواطنين فى انتظار اعلان القرعة
المواطنين فى انتظار اعلان القرعة

قرعة الحج بنادي الشرطة بالمنصورة
قرعة الحج بنادي الشرطة بالمنصورة

اثناء اجراء قرعة الحج
اثناء اجراء قرعة الحج

المواطنين تنتظر اعلان القرعة
المواطنين تنتظر اعلان القرعة

 
 
 
 
 
 

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