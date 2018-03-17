صور.. محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية خلال زيارته للمحافظة







الأقصر - أحمد مرعى

أستقبل محمد بدر محافظ الأقصر يوون يواتشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق خلال زيارته لمحافظة الأقصر التى تستمر لثلاثة أيام ومن المقرر ان يزور خلالها المعالم الاثرية بكلا من البرين الشرقى والغربى .

وأعرب يواتشول عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة الأقصر حيث أنبهر بطبيعتها الساحرة واثارها الخالدة ، وأكد على ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقى للأقصر حتى تأخذ حقها ومكانتها العالمية الامر الذى سيجذب المزيد من السياح من دول العالم مشيراً إلى انه سيوصى أصدقائه بزيارة محافظة الأقصر والاستمتاع بجوها الرائع وأثارها الفرعونية .

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك التى من الممكن تحقيقها مع محافظة الاقصر حيث أوضح السفير ان مدينة غوانجو بكوريا الجنوبية كانت العاصمة قديماً لذلك لابد من دراسة سبل تنفيذ اتفاقية تأخى بينها و بين محافظة الأقصر ك وكذلك توسيع سبل التعاون لتشمل مجالات التعليم والتعليم الفنى والصحة و المشروعات الاستثمارية من خلال التنسيق ما بين الجهات الحكومية والمستثمرين .

ومن جانبه أكد محافظ الاقصر على أهمية تنفيذ العديد من بروتوكولات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية وتبادل الخبرات فى المجالات الاستثمارية المختلفة ، وكذلك دراسة مد خطوط طيران مباشر ما بين مدن كوريا الجنوبية ومحافظة الاقصر لاستقبال المزيد من السياح من كوريا الجنوبية خلال المواسم السياحية القادمة .