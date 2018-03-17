صور.. لوبيز اوبرادور يقدم ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية بالمكسيك







مكسيكو (أ ف ب)

قدّم اليسارى المكسيكى اندريس مانويل لوبيز اوبرادور، الجمعة، رسميا ترشيحه للانتخابات الرئاسية المكسيكية، وهو يُعتبر المرشح الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات، وقد قطع وعدا بان يقوم بتحوّل فى البلاد.

وهذه ثالث مرة يترشح اوبرادور (64 عاما) للانتخابات الرئاسية، وهذه المرة يقود ائتلافا يضم حزبه "مورينا" وحزب اللقاء الاجتماعى (يمين) وحزب العمل (يسار).

وقال المرشح لمؤيديه بعد تقديم ترشيحه للسلطات الانتخابية "ادعو كل الشعب المكسيكى الى تغيير الحياة العامة فى البلاد"، وكرر اوبرادور بعض وعوده الانتخابية، بما فيها معالجة "اسباب العنف".

كما وعد بان ينظم استفتاء شعبيا "كل عامين" لاستشارة المواطنين حول ما اذا كانوا يريدون بقاءه فى السلطة، وأكد أنه يريد "للتاريخ ان يذكره كأحد أفضل رؤساء المكسيك"، مشيرا الى أن هذا الترشيح الثالث سيكون "الأخير".

يتحدر اوبرادور من ولاية تاباسكو (جنوب) وترأس بلدية مكسيكو بين عامى 2000 و2005. وقد فشل مرتين فى الانتخابات الرئاسية، الاولى فى مواجهة فيليبى كالديرون (2006-2012) والثانية فى مواجهة انريكى بينيا نييتو (2012-2018).



اليساري المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور



المرشح لانتخابات الرئاسة المكسيكية الأوفر حظا