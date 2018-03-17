صور.. لافتات على السيارات لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات فى بورسعيد

لافتة على سيارة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

ابتكر عدد من شباب بورسعيد، أسلوباً جديداً لدعوة الناخبين للمشاركة فى العملية الانتخابية من خلال تجهيز سيارة مملوكة لأحدهم بلافتات تحمل شعارات تحث المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وحملت السيارة شعارات (صوتك أمانة لبلدك - بحبك يا وطنى - انزل وشارك - من أجلك يا مصر - رأى المصريين). وأوضح الشباب أنهم يدعمون الوطن، رافعين أعلام مصر، وعازمون أن تجوب السيارة شوارع المحافظة خلال أيام الانتخابات لتنادى على المواطنين وتطالبهم بالنزول.